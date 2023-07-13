В Германии представили люксовый электрический гиперкар — Finance.ua

В Германии представили люксовый электрический гиперкар 13.07.2023, 01:17 — Технологии&Авто

В Германии представили люксовый электрический гиперкар, Фото: carbuzz.com

Немецкая компания Automobili Pininfarina представила новый полностью электрический гиперкар под названием Battista Edizione Nino Farina.

Об этом сообщает CarBuzz.

Отмечается, что автомобиль назван в честь первого чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 (1950 год) Эмилио Джузеппе «Нино» Фарина.

Всего будет изготовлено пять экземпляров Battista Edizione Nino Farina.

Мощность гиперкара составляет 1877 лошадиных сил. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями.

Фото: carbuzz.com

Он разгоняется с нуля до «сотни» за менее чем две секунды, но больше всего поражает его время разгона — до 402 км в час за 8,55 секунды.

Battista Edizione Nino Farina может проехать 482 км между подзарядками. Каждый Battista стандартно поставляется с четырьмя отличными режимами управления, включая «Спокойный» и «Энергический».

Automobili Pininfarina не указала цену гиперкара, но стандартный автомобиль стоит примерно 2,25 миллиона долларов США.

Фото: carbuzz.com

«Наши клиенты требуют редкости, эксклюзивности и качества исполнения, что является синонимом уникальных дизайнов Pininfarina, созданных в прошлом. Battista Edizione Nino Farina сочетает все эти элементы с феноменальной продуктивностью самого мощного автомобиля, когда-либо производившегося в Италии», — сказал главный исполнительный директор Automobili Pininfarina Паоло Деллача.

Укрінформ По материалам:

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