В Германии представили люксовый электрический гиперкар — Finance.ua

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В Германии представили люксовый электрический гиперкар

Технологии&Авто
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В Германии представили люксовый электрический гиперкар
В Германии представили люксовый электрический гиперкар, Фото: carbuzz.com
Немецкая компания Automobili Pininfarina представила новый полностью электрический гиперкар под названием Battista Edizione Nino Farina.
Об этом сообщает CarBuzz.
Отмечается, что автомобиль назван в честь первого чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 (1950 год) Эмилио Джузеппе «Нино» Фарина.
Всего будет изготовлено пять экземпляров Battista Edizione Nino Farina.
Мощность гиперкара составляет 1877 лошадиных сил. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
Он разгоняется с нуля до «сотни» за менее чем две секунды, но больше всего поражает его время разгона — до 402 км в час за 8,55 секунды.
Battista Edizione Nino Farina может проехать 482 км между подзарядками. Каждый Battista стандартно поставляется с четырьмя отличными режимами управления, включая «Спокойный» и «Энергический».
Automobili Pininfarina не указала цену гиперкара, но стандартный автомобиль стоит примерно 2,25 миллиона долларов США.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
«Наши клиенты требуют редкости, эксклюзивности и качества исполнения, что является синонимом уникальных дизайнов Pininfarina, созданных в прошлом. Battista Edizione Nino Farina сочетает все эти элементы с феноменальной продуктивностью самого мощного автомобиля, когда-либо производившегося в Италии», — сказал главный исполнительный директор Automobili Pininfarina Паоло Деллача.

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По материалам:
Укрінформ
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