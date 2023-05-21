В Германии появится самое большое здание, напечатанное на 3D-принтере — Finance.ua

В Германии появится самое большое здание, напечатанное на 3D-принтере 21.05.2023, 00:26 — Технологии&Авто

В Германии появится самое большое здание, напечатанное на 3D-принтере

В Гейдельберге (Германия) началось строительство революционного 3D-печатного центра обработки данных. Компания Heidelberg iT Management, оператор объекта, утверждает, что это будет крупнейшее 3D-печатное здание в Европе.

Ожидается , что центр обработки данных заработает до конца этого года. В процессе строительства используются перерабатываемые строительные материалы и 3D-принтер Cobod BOD2.

Стены будут сделаны из 100% перерабатываемого бетона, который выделяет на 55% меньше CO2 по сравнению с традиционным цементом. Отделку стен будет выполнять специальный робот-маляр.

Центр обработки данных Baufeld 5 займет площадь менее 600 м 2 и будет завершен в июле.

Кстати, недавно стало известно, что Китай планирует опробовать 3D-печать кирпича из лунного грунта в рамках своей программы по созданию постоянной базы на Луне.

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