В Германии появится самое большое здание, напечатанное на 3D-принтере — Finance.ua
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В Германии появится самое большое здание, напечатанное на 3D-принтере

Технологии&Авто
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В Германии появится самое большое здание, напечатанное на 3D-принтере
В Германии появится самое большое здание, напечатанное на 3D-принтере
В Гейдельберге (Германия) началось строительство революционного 3D-печатного центра обработки данных. Компания Heidelberg iT Management, оператор объекта, утверждает, что это будет крупнейшее 3D-печатное здание в Европе.
Ожидается, что центр обработки данных заработает до конца этого года. В процессе строительства используются перерабатываемые строительные материалы и 3D-принтер Cobod BOD2.
Стены будут сделаны из 100% перерабатываемого бетона, который выделяет на 55% меньше CO2 по сравнению с традиционным цементом. Отделку стен будет выполнять специальный робот-маляр.
Центр обработки данных Baufeld 5 займет площадь менее 600 м2 и будет завершен в июле.
Кстати, недавно стало известно, что Китай планирует опробовать 3D-печать кирпича из лунного грунта в рамках своей программы по созданию постоянной базы на Луне.
По материалам:
t4.com.ua
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