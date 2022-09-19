В Германии не верят в возобновление энергетического партнерства с россией — Finance.ua

В Германии не верят в возобновление энергетического партнерства с россией Сегодня 16:45

Российский газ никогда не будет поступать в Германию по газопроводу «Северный поток-2», даже после завершения эпохи президента путина.

Об этом заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, передает Suddeutsche Zeitung

«Потеря доверия настолько фундаментальна, что никогда больше не будет ситуации, когда федеральное правительство Германии сможет полагаться на энергию из россии», — сказал Вайль.

Он убежден, что «Северный поток-2» никогда не заработает, и добавляет, что энергетического партнерства с россией больше не будет.

«Россияне давно сожгли все мосты, уничтожив самый важный актив в партнерстве — доверие. Каждый, кто сейчас соглашается сотрудничать с россией, должен опасаться, что его второй раз обманут. Это сотрудничество безвозвратно разрушено. И Запад восстановится быстрее, чем россия», — отметил немецкий политик.

Проект «Северный поток-2» предусматривал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья россии через Балтийское море в Германию в обход Украины. Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» в ответ на решение Москвы признать независимость «ЛНР» и «ДНР». В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод «Северный поток-2». Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

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УНІАН По материалам:

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