В Германии не верят в возобновление энергетического партнерства с россией — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии не верят в возобновление энергетического партнерства с россией

37
Российский газ никогда не будет поступать в Германию по газопроводу «Северный поток-2», даже после завершения эпохи президента путина.
Об этом заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, передает Suddeutsche Zeitung.
«Потеря доверия настолько фундаментальна, что никогда больше не будет ситуации, когда федеральное правительство Германии сможет полагаться на энергию из россии», — сказал Вайль.
Он убежден, что «Северный поток-2» никогда не заработает, и добавляет, что энергетического партнерства с россией больше не будет.
«Россияне давно сожгли все мосты, уничтожив самый важный актив в партнерстве — доверие. Каждый, кто сейчас соглашается сотрудничать с россией, должен опасаться, что его второй раз обманут. Это сотрудничество безвозвратно разрушено. И Запад восстановится быстрее, чем россия», — отметил немецкий политик.
Проект «Северный поток-2» предусматривал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья россии через Балтийское море в Германию в обход Украины. Его должны были запустить после сертификации.
22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» в ответ на решение Москвы признать независимость «ЛНР» и «ДНР». В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод «Северный поток-2». Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.