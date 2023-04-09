В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото) — Finance.ua

В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото) 09.04.2023, 01:05 — Технологии&Авто

В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото)

В Германии появится новый памятник — пешеходный мост на известном водопаде Тодтнау. Открытие состоится уже в июне.

Мост протянется на 450 метров. С него можно увидеть верхние уровни водопада. Каждый год здесь бывает несколько сотен тысяч посетителей. Власти Шварцвальда уверены, что новый памятник привлечет еще больше туристов.

Водопад — понятие растяжимое и многообразное. В списки таких достопримечательностей в Германии включают водопады, высота которых превышает полтора метра — кроме других критериев. Таких здесь — около 5 сотен. Больше всего — в Альпах и Шварцвальде.

В самые известные и чаще всего посещаемые водопады Шварцвальда входят 97-метровый Тодтнауэрский водопад (Todtnauer Wasserfall), он же — водопад Тодтнау, расположенный возле одноименного воздушного курорта примерно в 30 километрах от Фрайбурга.

Водопад Тодтнау возник во время ледникового периода. Он состоит из пяти ступеней:

первые две — небольшие, по несколько метров,

третья — 12 метров,

четвертая — 60,

пятая — четыре.

Водопад расположен на высоте около 660 метров. Приблизительно там разместят и мост Blackforestline Todtnau длиной 450 метров. Пройтись по нему посетители смогут уже в июне 2023 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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