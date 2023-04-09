В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото)

Технологии&Авто
19
В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото)
В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото)
В Германии появится новый памятник — пешеходный мост на известном водопаде Тодтнау. Открытие состоится уже в июне.
Мост протянется на 450 метров. С него можно увидеть верхние уровни водопада. Каждый год здесь бывает несколько сотен тысяч посетителей. Власти Шварцвальда уверены, что новый памятник привлечет еще больше туристов.
В Германии над знаменитым водопадом откроют пешеходный мост (фото)
Водопад — понятие растяжимое и многообразное. В списки таких достопримечательностей в Германии включают водопады, высота которых превышает полтора метра — кроме других критериев. Таких здесь — около 5 сотен. Больше всего — в Альпах и Шварцвальде.
Место для вашей рекламы
В самые известные и чаще всего посещаемые водопады Шварцвальда входят 97-метровый Тодтнауэрский водопад (Todtnauer Wasserfall), он же — водопад Тодтнау, расположенный возле одноименного воздушного курорта примерно в 30 километрах от Фрайбурга.
Водопад Тодтнау возник во время ледникового периода. Он состоит из пяти ступеней:
  • первые две — небольшие, по несколько метров,
  • третья — 12 метров,
  • четвертая — 60,
  • пятая — четыре.
Водопад расположен на высоте около 660 метров. Приблизительно там разместят и мост Blackforestline Todtnau длиной 450 метров. Пройтись по нему посетители смогут уже в июне 2023 года.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.