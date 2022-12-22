В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за «газовой войны» — Finance.ua

В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за «газовой войны» Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за «газовой войны»

Федеральное правительство Германии объявило о национализации одной из крупнейших энергокомпаний страны — Uniper, едва не обанкротившейся из-за прекращения поставок газа из россии



Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили пресс-службы Министерства финансов и Министерства экономики ФРГ.

Правительство Германии получило около 99% акций компании. Государство вложит деньги в Uniper, чтобы компания избежала банкротства. Еврокомиссия одобрила финансовую помощь 20 декабря 2022 года.

Капитал компании, пострадавшей от «газовой войны», увеличат на 8 млрд евро, чтобы обеспечить энергоснабжение Германии. Правительство обязалось смягчить негативное влияние «помощи» компании и конкурентную составляющую работы рынка.

До национализации мажоритарным акционером Uniper была финская Fortum Oy. В будущем Uniper планируют снова приватизировать. Правительство Германии должно будет сократить свою долю максимум до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года. Срок смогут продлить, только если получат согласие от Еврокомиссии.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину доля россии на газовом рынке ЕС уменьшилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок.

В частности, Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа и ввела дополнительные меры для экономии энергоносителя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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