В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за «газовой войны» — Finance.ua
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В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за «газовой войны»

Фондовый рынок
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В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за «газовой войны»
В Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за «газовой войны»
Федеральное правительство Германии объявило о национализации одной из крупнейших энергокомпаний страны — Uniper, едва не обанкротившейся из-за прекращения поставок газа из россии
Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили пресс-службы Министерства финансов и Министерства экономики ФРГ.
Правительство Германии получило около 99% акций компании. Государство вложит деньги в Uniper, чтобы компания избежала банкротства. Еврокомиссия одобрила финансовую помощь 20 декабря 2022 года.
Капитал компании, пострадавшей от «газовой войны», увеличат на 8 млрд евро, чтобы обеспечить энергоснабжение Германии. Правительство обязалось смягчить негативное влияние «помощи» компании и конкурентную составляющую работы рынка.
До национализации мажоритарным акционером Uniper была финская Fortum Oy. В будущем Uniper планируют снова приватизировать. Правительство Германии должно будет сократить свою долю максимум до 25% плюс одна акция не позднее 2028 года. Срок смогут продлить, только если получат согласие от Еврокомиссии.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину доля россии на газовом рынке ЕС уменьшилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок.
В частности, Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа и ввела дополнительные меры для экономии энергоносителя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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