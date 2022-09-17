В Германии легковые автомобили подорожали почти на 20% — Finance.ua

В Германии легковые автомобили подорожали почти на 20% 17.09.2022, 01:19 — Технологии&Авто

В Германии легковые автомобили подорожали почти на 20%

За последние пять лет автомобили в Германии подорожали в среднем на 19%, заявили эксперты немецкой организации ADAC, сравнившие стоимость машин в 2017 и 2022 годах.

Если пять лет назад средняя цена новой машины в Германии была 44 908 евро, то в 2022 году речь идет уже о 53 525 евро. При этом официальный уровень инфляции за это время составил 8%.

В ADAC отмечают, что 19% — это средний показатель. К примеру, стоимость компактных машин выросла сразу на 44%, а машины нижнего среднего класса подорожали на 21%. Этот факт эксперты объясняют тем, что небольшие машины за последние годы получили новые системы безопасности и экологии, что привело к росту цен. Кроме того, производители быстро сокращают выпуск доступных моделей.

К примеру, если еще недавно в Германии можно было купить Volkswagen Golf с двигателем мощностью 90 л.с. за 20 700 евро, то сейчас он доступен только со 130-сильным агрегатом по цене 29 569 евро. А, к примеру, Fiat Tipo продавался в версии с мотором 100 л.с. за 17 490 евро. Теперь эта модель доступна как гибрид с мотором мощностью 130 л. по цене 28 490 евро.

Среди других причин роста цен в ADAC называют проблемы с комплектующими и нехватку полупроводников, а также рост цен на материалы из которых делают автомобили.

Телеканал 24 По материалам:

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