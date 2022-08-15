В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов — Finance.ua
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В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов

Фондовый рынок
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В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов
В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов
Более пяти месяцев после блокирования воздушного пространства ЕС для российских самолетов десять принадлежащих или контролируемых россией воздушных судов до сих пор находятся на немецких аэродромах.
Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на министерство транспорта.
Самолеты подпадают под запрет на полеты в результате санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место.
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В основном речь идет о бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов. В Лейпциге находятся три Ан-124, в Кельне — Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане — Boeing 747, в Баден-Бадене — Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD 1A10 Global Express XRS. В Мюнхене находится лайнер Airbus A320, арендованный когда-то российской авиакомпанией.
российские самолеты могут получать только базовый сервис, к примеру, для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание запрещено, как и предоставление запчастей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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