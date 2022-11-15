В Германии готовятся к экстренным поставкам наличных денег на случай отключений электроэнергии — СМИ Сегодня 20:27 — Энергетика

Власти Германии активизируют подготовку к экстренным поставкам наличных денег на случай отключения электроэнергии, чтобы поддержать работу экономики.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника, участвующих в этом процессе.

Отмечается, что страна готовится к возможным отключениям электроэнергии.

Эти планы включают в себя накопление Бундесбанком, Центробанком Германии, дополнительных миллиардов, чтобы справиться с резким ростом спроса, а также возможные ограничения на снятие денег.

В обсуждении планов принимают участие ЦБ, регулятор финансового рынка BaFin и многочисленные ассоциации финансовой индустрии.

Чиновники и банки также рассматривают вопросы распределения, обсуждая, например, приоритетный доступ к топливу для инкассаторов, говорят источники, комментируя ускорившуюся в последние недели подготовку — после того как россия перекрыла поставки газа.

"Хотя немецкие власти публично приуменьшают вероятность отключения электроэнергии, дискуссии показывают, насколько серьезно они воспринимают эту угрозу и как они пытаются подготовиться к потенциальным разрушительным отключениям электроэнергии, вызванным резким ростом цен на энергоносители или даже саботажем.

Они также подчеркивают расширение последствий войны в Украине для Германии, которая десятилетиями полагалась на доступные российские энергоносители, а теперь сталкивается с двузначной инфляцией и угрозой срыва из-за нехватки топлива и энергии", — пишет Reuters.

Согласно недавнему исследованию Бундесбанка, около 60% повседневных покупок оплачиваются наличными, немцы в среднем снимают более 6600 евро в год, в основном через банкоматы.

Парламентский отчет десятилетней давности предупреждал о «недовольстве» и «агрессивных стычках» в случае, если граждане не смогут обналичить деньги при отключении электроэнергии.

Ажиотажный спрос на наличные деньги наблюдался в начале пандемии в марте 2020 года, когда немцы сняли на 20 миллиардов евро больше, чем положили на депозиты. Это был рекорд, и тогда проблем не было, отмечает агентство.

Економічна Правда По материалам:

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