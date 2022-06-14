В Гданьске украинцам будут раздавать бесплатные продуктовые наборы: кто может получить — Finance.ua
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В Гданьске украинцам будут раздавать бесплатные продуктовые наборы: кто может получить

Сегодня 10:31Личные финансы
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Продовольственный банк польского города Гданьск объявил о дополнительной раздаче продуктов украинцам.
Об этом сообщает польское издание Zyvie.Polska.
Кто может получить продукты?
Украинцы, которые были эвакуированы в Польшу с 24 февраля 2022 года. Для того чтобы это подтвердить, нужно предъявить соответствующие документы, например загранпаспорт гражданина Украины, где указано, что человек пересек польскую границу после 24 февраля.
Где и когда можно получить продовольственную помощь?
Продукты можно получить по вторникам и четвергам с 9.00 до 13.00 на складе Продовольственного банка в Труймясте по адресу: ул. Marynarki Polskiej 73A в Гданьске (микрорайон Летница).
Что будут раздавать?
Как свежие продукты, так и продукты длительного хранения. В одни руки будут давать 2,5 кг продуктов. С собой нужно иметь свои пакеты, куда можно будет положить полученное.
Как долго будут предоставлять такую помощь?
До 30 июня включительно.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Finance.ua
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