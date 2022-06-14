В Гданьске украинцам будут раздавать бесплатные продуктовые наборы: кто может получить — Finance.ua

В Гданьске украинцам будут раздавать бесплатные продуктовые наборы: кто может получить

Сегодня 10:31 — Личные финансы

Продовольственный банк польского города Гданьск объявил о дополнительной раздаче продуктов украинцам.

Об этом сообщает польское издание Zyvie.Polska

Кто может получить продукты?

Украинцы, которые были эвакуированы в Польшу с 24 февраля 2022 года. Для того чтобы это подтвердить, нужно предъявить соответствующие документы, например загранпаспорт гражданина Украины, где указано, что человек пересек польскую границу после 24 февраля.

Где и когда можно получить продовольственную помощь?

Продукты можно получить по вторникам и четвергам с 9.00 до 13.00 на складе Продовольственного банка в Труймясте по адресу: ул. Marynarki Polskiej 73A в Гданьске (микрорайон Летница).

Что будут раздавать?

Как свежие продукты, так и продукты длительного хранения. В одни руки будут давать 2,5 кг продуктов. С собой нужно иметь свои пакеты, куда можно будет положить полученное.

Как долго будут предоставлять такую помощь?

До 30 июня включительно.

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