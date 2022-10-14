В Газпроме признали, что восстановить Северные потоки будет слишком сложно — Finance.ua

В Газпроме признали, что восстановить Северные потоки будет слишком сложно Сегодня 18:30 — Энергетика

В Газпроме признали, что восстановить Северные потоки будет слишком сложно

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер впервые оценил масштабы повреждений Северных потоков по причине диверсий.

Об этом он рассказал Первому каналу.

В частности, Миллер заявил, что по предварительным расчетам восстановить газопроводы будет сложнее, чем проложить заново.

В частности, он отметил, что Газпром не допустили к месту аварии на Северных потоках.

«Но надо понимать, что по скорости, когда газопроводы теряли давление, понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние, ныне, в частности, в сторону россии, заполнена морской водой», — заявил глава российской госкомпании.

По словам Миллера, чтобы возобновить работу газопровода, нужно «фактически отрезать очень большой кусок трубы на большом расстоянии», и строить новый участок трубопровода на этом месте.

«А вы понимаете, одно дело, когда труба пуста, и другое дело, когда она на сотни километров заполнена морской водой. Это совершенно разные и технические, и технологические задачи», — сказал Миллер.

Также он отметил, что ни Германия, ни другие европейские партнеры российского газового монополиста не заявили, что желают восстановить взорванные нити.

Кроме того, он заявил, что есть вопросы санкционные, есть вопросы юридические. И есть экономические вопросы.

Глава Газпрома заявил, что компания уже «достаточно быстро» строит морские газопроводы и Северный поток — 2 в российской компании «достраивали полностью сами» и на последней завершающей стадии проект реализовывали «в целом без технологического и технического участия зарубежных партнеров».

В то же время Миллер заявил о планах строительства новых газотранспортных мощностей через Черное море в коридоре Турецкого потока с созданием торгового хаба на границе Турции и границе ЕС. Он отметил, что в Турции сказали «да» на такое предложение.

Глава Газпрома заявил, что новый трубопровод будет работать с российскими турбинами, упомянув ситуацию с турбинами Siemens в Северном потоке, одна из которых чуть не застряла в Канаде из-за санкций. Количество нитей в потенциальном новом газопроводе Миллер не назвал, заявив, что сначала нужно «определиться, конечно же, с объемом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.