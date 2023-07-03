В Гааге открывают центр по расследованию вторжения россии в Украину — Finance.ua

В Гааге открывают центр по расследованию вторжения россии в Украину Сегодня 12:43

Международный офис по расследованию вторжения россии в Украину откроется в понедельник, 3 июня, в Гааге. Это станет первым шагом к трибуналу над московским режимом.

В Международный центр судебного преследования за преступление агрессии (ICPA) входят прокуроры из Киева, ЕС, США и Международного уголовного суда (МУС).

Центр проведет расследование и соберет доказательства как промежуточный шаг перед созданием специального трибунала, который привлечет к ответственности кремлевских чиновников за войну против Украины.

Высокопоставленные должностные лица проведут пресс-конференцию в ICPA в штаб-квартире судебного агентства Е С Евроюст . Среди них генеральный прокурор Украины Андрей Костин, прокурор МУС Карим Хан, помощник генерального прокурора США Кеннет Полите и комиссар ЕС по юстиции Дидье Рейндерс.

Трибунал для кремлевского режима

Призывы к созданию специального трибунала для россии усилились, так как Международный уголовный суд (МУС), суд по военным преступлениям, также базирующийся в Гааге, не имеет мандата на расследование более широкого преступления агрессии. МУС расследует более конкретные военные преступления и преступления против человечности в Украине и в марте выдал ордер на арест президента россии владимира путина за похищение украинских детей.

В группу, которая работает над созданием специального трибунала для привлечения рф за совершенные преступления в Украине, входят 36 стран.

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

В то же время, дискуссии продолжаются. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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