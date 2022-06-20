В ФРС предупредили о связанных со стейблкоинами рисках — Finance.ua

В ФРС предупредили о связанных со стейблкоинами рисках

Сегодня 05:24 — Финтех и Карты

В ФРС предупредили о связанных со стейблкоинами рисках

Федеральная резервная система США (ФРС) опубликовала отчет , в котором отметила стейблкоины среди рисков для финансовой стабильности. Хотя в прошлом ФРС выражала обеспокоенность по поводу стейблкоинов, теперь у нее есть аргументы и примеры для того, чтобы утверждать, что «обвал стоимости некоторых стейблкоинов и недавняя напряженность на рынках других цифровых активов демонстрируют хрупкость таких структур».

Наиболее заметным обвалом стал алгометрический стейблкоин TerraUSD (UST) и связанная с ним криптовалюта LUNA, стоимость которых в начале мая привела к потере более $40 млрд. Это событие стало катализатором политического контроля.

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В ноябре ФРС уже публиковала отчет президентской рабочей группы (PWG) по стейблкоинам, в котором утверждалось, что их выпуск ограничен «застрахованными депозитарными учреждениями». Новый отчет ФРС продолжает продвигать этот общий вывод.

«Стейблкоины, которые не обеспечены безопасными и достаточно ликвидными активами и не подпадают под действие соответствующих нормативных стандартов, создают риски для инвесторов и потенциально для финансовой системы, включая склонность к потенциально дестабилизирующим атакам», — говорится в отчете.

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Однако существует более широкий вопрос о том, могут ли алгоритмические стейблкоины действительно поддерживать ценность.

Рекомендации PWG не касались полностью алгоритмических токенов, видимо, ограничиваясь более привычными токенами, обеспеченными фиатом. В отчете ФРС, хоть и не упоминаются конкретно Terra или UST, но отмечается концентрация на рынке стабильных монет среди эмитентов, обеспеченных фиатными средствами, Tether, USD Coin и Binance USD.

После краха UST несколько лидеров, включая министра финансов Джанет Йеллен и Пета Туми, ведущего республиканца в Банковском комитете Сената, отметили, что стейблкоины не представляют риска для финансовой системы в целом.

По мере того как нынешний медвежий рынок криптовалют отсеивает все большее число фирм, политики все чаще будут обращать внимание на необходимость системных проверок сектора.

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