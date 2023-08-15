В фонде Сороса объяснили, что «реорганизуют» деятельность в ЕС и увеличат финансирование в Украине — Finance.ua

В фонде Сороса объяснили, что «реорганизуют» деятельность в ЕС и увеличат финансирование в Украине Сегодня 15:00

В фонде Сороса объяснили, что «реорганизуют» деятельность в ЕС и увеличат финансирование в Украине

Фонд венгерского филантропа Джорджа Сороса «Открытое общество» не сворачивает, а меняет деятельность в ЕС, а работа в Украине даже расширится.

Как сообщает « Европейская правда », такое заявление опубликовал Международный фонд «Возрождение» — украинская ветвь Фонда — после сообщений, что Фонд «Открытое общество» якобы решил почти полностью свернуть деятельность в ЕС.

В Международном фонде «Возрождение», который является частью Фонда «Открытое общество», заявили, что говорить о «сворачивании» деятельности в ЕС некорректно: там работа будет сохранена в рамках новой организационной модели.

«Частичное сокращение персонала сети Фонда „Открытое общество“ в Европе, которое в значительной степени коснется офисов сети в Берлине и Брюсселе, является следствием перехода на новую операционную модель и глобальный пересмотр того, как сеть работает на поддержку демократии, прав человека и климатической справедливости. Работа в ЕС сохранится, однако станет частью глобальных усилий сети. Эта оптимизация структуры не затронет Международный фонд „Возрождение“, работающий в Украине, а также другие национальные фонды в Молдове, Кыргызстане и на Западных Балканах», — говорится в заявлении.

«Сокращение персонала не тождественно свертыванию деятельности, если речь идет о благотворительной грантодающей организации — просто больше будет делаться руками стратегических грантеров, а не собственноручно», — объяснил в комментарии «Европейской правде» исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко.

Он добавил, что много где Фонд работает полностью дистанционно, не имея офисов.

В Украине работу, напротив, наращивают. Так, бюджет в 2022 году вырос на 102% по сравнению с бюджетом 2021 года; бюджет программной деятельности в 2022 году стал крупнейшим за все 33 года истории Фонда в Украине. Это проекты в таких областях, как поддержка демократического участия и общественного контроля, помощь пострадавшим от войны, защитникам Украины и волонтерам, фиксация российских военных преступлений, адвокация привлечения страны-агрессора к ответственности, расширение международной поддержки Украины, содействие европейской и евроатлантической интеграции.

Александр Сушко отметил, что поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов для Джорджа Сороса.

«Сегодня в Украине происходит ключевое сражение демократии против тирании, ценностей открытого общества против империи зла, и это очень резонирует с глобальной миссией филантропии семьи Соросов. Джордж Сорос верит в победу Украины и в то, что она станет концом для российской империи», — сказал он.

Економічна Правда По материалам:

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