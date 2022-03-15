В Фонде социального страхования сказали, как украинцам будут платить больничные — Finance.ua

В Фонде социального страхования сказали, как украинцам будут платить больничные

Сегодня 13:33 — Личные финансы

В Фонде социального страхования сказали, как украинцам будут платить больничные

Работники, чьи работодатели не смогли проработать листки временной нетрудоспособности и подать по ним заявление-расчет в связи с боевыми действиями по месту их расположения, могут самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования Украины для получения больничных и декретных пособий.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Куда обратиться работнику?

В любое удобное отделение Фонда — по месту временного пребывания в результате эвакуации, по месту регистрации и т.д.

Перечень отделений ФССУ, которые могут осуществлять прием в условиях военного положения и их контакты обновляются по ссылке

Напрямую работнику может быть начислено пособие по беременности и родам, пособие по временной потере трудоспособности и пособие на погребение. Денежные средства будут перечислены на специально открытый для работника текущий счет или личную банковскую карту.

Какие документы необходимы?

Для назначения материального обеспечения застрахованные лица должны иметь при себе бумажный лист нетрудоспособности или е-больничный.

Также следует подготовить копии следующих документов: первой-четвертой, одиннадцатой-шестнадцатой страниц паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

Справка о постановке на учет как внутренне перемещенного лица в этом случае не требуется.

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