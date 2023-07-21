В Финляндии представили компактный дом на колесах для велосипедов (видео) — Finance.ua
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В Финляндии представили компактный дом на колесах для велосипедов (видео)

Технологии&Авто
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В Финляндии представили компактный дом на колесах для велосипедов (видео)
В Финляндии представили компактный дом на колесах для велосипедов (видео)
Финский изобретатель Урпо Мерранмаа создал компактный дом на колесах для велосипедов. Внутри все необходимое для жизни на природе. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Идея создать такой дом на колесах появилась после того, как Урпо подарили электровелосипед. Изобретатель любит путешествовать и решил разработать для своего нового транспорта практический кемпер.
Создание такого дома на колесах заняло около 6000 рабочих часов. Урпо заявил, что доволен результатом.
Трейлер оснащен большими 10-дюймовыми колесами с толстыми покрышками. Он довольно тяжелый, поэтому для его буксировки лучше использовать только электрические велосипеды.
В Финляндии представили компактный дом на колесах для велосипедов (видео)
Внутри расположена односпальная кровать, столовая, мини-холодильник и место для хранения вещей. Также есть освещение и розетка для подзарядки гаджетов.
Под кроватью находится раскладной столик. Если сложить кровать, то вы получите столовую или офис.
В Финляндии представили компактный дом на колесах для велосипедов (видео)
В 2022 году изобретатель подписал договор с компанией FCVC. Благодаря этому дом на колесах поступил в серийное производство.
Стоимость трейлера начинается с 6720 долларов. За доплату есть солнечные панели, запасное колесо, портативная газовая плита, дополнительные отсеки для хранения и телевизор.
По материалам:
Фокус
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