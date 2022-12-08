В Финляндии подтвердили связь семи конфискованных яхт с подсанкционными россиянами — Finance.ua

В Финляндии подтвердили связь семи конфискованных яхт с подсанкционными россиянами Сегодня 18:00

Таможенная служба Финляндии завершила расследование относительно более 20 яхт, которые были конфискованы в связи с введенными Европейским Союзом санкциями против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По результатам проверки восемь яхт, в отношении которых ведется расследование, были переданы правоохранительным органам, четыре стали предметом налоговых проверок, еще две — передали для уголовных расследований. Как отметил руководитель департамента контроля финской Таможенной службы Сами Ракшит, собственность яхт была оформлена через цепочки подставных компаний и налоговые гавани, что усложняло расследование.

«В семи случаях наши дальнейшие расследования показали, что за этими судами могут стоять находящиеся в санкционных списках ЕС лица. Кроме того, мы также передали одно судно в правоохранительные органы по результатам налоговой проверки», — отметил он.

Секторальные санкции ЕС, введенные против россии в связи с агрессией против Украины, охватывают все плавсредства и морскую технику и запрещают ее экспорт в рф.

Економічна Правда По материалам:

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