В Финляндии подтвердили связь семи конфискованных яхт с подсанкционными россиянами — Finance.ua
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В Финляндии подтвердили связь семи конфискованных яхт с подсанкционными россиянами

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Таможенная служба Финляндии завершила расследование относительно более 20 яхт, которые были конфискованы в связи с введенными Европейским Союзом санкциями против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает «Европейская правда».
По результатам проверки восемь яхт, в отношении которых ведется расследование, были переданы правоохранительным органам, четыре стали предметом налоговых проверок, еще две — передали для уголовных расследований. Как отметил руководитель департамента контроля финской Таможенной службы Сами Ракшит, собственность яхт была оформлена через цепочки подставных компаний и налоговые гавани, что усложняло расследование.
«В семи случаях наши дальнейшие расследования показали, что за этими судами могут стоять находящиеся в санкционных списках ЕС лица. Кроме того, мы также передали одно судно в правоохранительные органы по результатам налоговой проверки», — отметил он.
Секторальные санкции ЕС, введенные против россии в связи с агрессией против Украины, охватывают все плавсредства и морскую технику и запрещают ее экспорт в рф.
По материалам:
Економічна Правда
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