В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода — Finance.ua

В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода
В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода мощностью 300 мегаватт в городе Коккола.
Об этом информирует Yle.
Значимость проекта велика даже по европейским масштабам. Речь идет о крупнейшем в Финляндии проекте в сфере «зеленой» водородной энергетики.
Проектированием занимается компания с Аландских островов Flexens. Допустимый объем инвестиций составляет около 500 миллионов евро.
Из водорода будут производиться аммиак, используемый в производстве удобрений, а также в качестве топлива для судовых двигателей.
Ожидается, что завод будет запущен в эксплуатацию в 2027 году.
Всего в Финляндии планируется построить несколько десятков заводов по производству водорода.
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