В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода — Finance.ua

В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода Сегодня 23:48 — Энергетика

В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода мощностью 300 мегаватт в городе Коккола.

Об этом информирует Yle

Значимость проекта велика даже по европейским масштабам. Речь идет о крупнейшем в Финляндии проекте в сфере «зеленой» водородной энергетики.

Проектированием занимается компания с Аландских островов Flexens. Допустимый объем инвестиций составляет около 500 миллионов евро.

Из водорода будут производиться аммиак, используемый в производстве удобрений, а также в качестве топлива для судовых двигателей.

Ожидается, что завод будет запущен в эксплуатацию в 2027 году.

Всего в Финляндии планируется построить несколько десятков заводов по производству водорода.

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Укрінформ По материалам:

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