В Финляндии арестовали активы россиян на 189 миллионов евро, за лето сумма возросла в два раза — Finance.ua

В Финляндии арестовали активы россиян на 189 миллионов евро, за лето сумма возросла в два раза Сегодня 10:15

Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на финский телеканал MTV Uutiset

По данным Службы судебных приставов, аресты касаются нескольких десятков организаций, включенных в список санкций ЕС. В настоящее время действуют двести разных видов временной или постоянной конфискации.

«Расследования судебных приставов продвигались и будут продолжаться. Эта задача — долгосрочная и сложная. Кроме того, в список санкций ЕС внесены новые фигуранты», — пояснил специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.

В список конфискованного имущества входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и средства на счетах.

Также были конфискованы целые объекты недвижимости, разнообразное промышленное сырье и транспортные средства.

Ссылаясь на положение о конфиденциальности, власти не раскрывают подробности отдельных арестов или лиц, у которых было изъято имущество.

В начале лета было подсчитано, что Финляндия наложила арест на российскую собственность на сумму около 80 миллионов евро. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем вдвое.

Напомним, в латвийских банках заморожено около 80 млн евро из-за санкций, введенных против россии из-за войны в Украине.

Економічна Правда По материалам:

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