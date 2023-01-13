В ФГВФЛ рассказали, совершаются ли сейчас продажи в системе Prozorro — Finance.ua

В ФГВФЛ рассказали, совершаются ли сейчас продажи в системе Prozorro
Аукционы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в системе Prozorro.Продажи проходят по графику и на стандартных условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«Электронная торговая система Prozorro.Продажи продолжает свою работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования объясняют, что упомянутое постановление Кабмина № 1495 от 30 декабря 2022 года касается исключительно работы электронной системы публичных закупок Prozorro.
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По-прежнему активы ликвидируемых банков выставляются на продажу в электронной системе Prozorro. Продажи на английский аукцион (на повышение цены) или на гибридный голландский аукцион (с пошаговым снижением цены лота и возможностью дальнейшего повышения).
Как сообщалось, из-за регулярных и длительных отключений электроэнергии правительство временно разрешило проводить торги на Prozorro без аукционов. Нововведение касается закупок, начатых с 3 января.
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