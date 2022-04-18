В ФГВФЛ обосновали решение ввести 100% гарантию по банковским вкладам — Finance.ua
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В ФГВФЛ обосновали решение ввести 100% гарантию по банковским вкладам

Сегодня 11:15Кредит&Депозит
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В ФГВФЛ обосновали решение ввести 100% гарантию по банковским вкладамВ ФГВФЛ обосновали решение ввести 100% гарантию по банковским вкладам, freepik.com
В Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка.
Руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в интервью «Экономическая правда» отметила, что это мировая практика во время чрезвычайных событий.
«Когда государство принимает такое решение, это говорит о том, что мы четко понимаем, что происходит в банковской системе и чего нам ожидать. Другими словами — ситуация контролируема настолько, что мы даже приняли решение взять на себя этот риск», — сказала она.
По ее словам, в общем-то, введение 100-процентной гарантии по вкладам — это не какое-то ноу-хау Украины. Это мировая практика. Она применялась в 1997 году в Японии, затем в 2000 году в Турции и еще много раз во время кризиса 2008 года. «Такие гарантии заканчиваются тогда, когда заканчиваются кризисные явления», — сказала Рекрут.
Что касается источников покрытия 100% гарантии, то первоочередными, конечно же, являются средства самого Фонда. «Если так случится, что некоторые банки станут неплатежеспособными во время действия военного положения, государство возьмет часть ответственности на себя и разделит с нами риски», — сказала руководитель ФГВФЛ.

Справка Finance.ua:

  • новый закон вводит 100% гарантию по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с начисленными процентами, если это был депозит);
  • гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, не будет распространяться;
  • через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.

Что происходило в банковской системе с начала войны

По материалам: РБК-Україна
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