В феврале сумма продажи активов банков-банкротов составила 141 млн гривен — Finance.ua

В феврале сумма продажи активов банков-банкротов составила 141 млн гривен Сегодня 13:29 — Кредит&Депозит

В течение февраля в системе Prozorro.Продажи успешно состоялось 54 аукциона, лотами на которых были активы пяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ

В итоге сумма продажи активов за месяц составила 140,9 млн гривен.

Из них почти 128 млн гривен составила сумма продажи недвижимого имущества банков.

8,8 млн гривен составила сумма продажи земельных участков, и 2,2 млн гривен — сумма продажи транспортных средств, находившихся на балансе банков.

В разрезе банков наибольшая сумма продаж за месяц у ПАО «Проминвестбанк», в общей сложности — 79,5 млн гривен.

Еще 58,5 млн гривен — сумма успешных аукционов по продаже активов АО «Мегабанк» и 1,4 млн гривен — сумма аукционов по продаже основных средств АО «МР БАНК».

На сегодняшний день, по результатам 54 успешных аукционов: за 27 лотов была получена оплата на сумму 40,8 млн гривен, оплата еще по 27 лотам на сумму 100,2 млн гривен — ожидается.

Кроме того, от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам в течение февраля получено 1,3 млн гривен.

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