В феврале объем торгов на Украинской бирже уменьшился на 46,4% до 2,561 млрд гривен — Finance.ua

В феврале объем торгов на Украинской бирже уменьшился на 46,4% до 2,561 млрд гривен Сегодня 13:22 — Фондовый рынок

В феврале объем торгов на Украинской бирже уменьшился на 46,4% до 2,561 млрд гривен

В феврале объем торгов на «Украинской бирже» снизился по сравнению с январем на 46,4% до 2,561 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

Отмечается, что общий объем торгов на «Украинской бирже» в феврале составил 2 561 026 954,38 гривен, а общее количество сделок — 15 544.

В структуре торгов за февраль 2024 года на государственные облигации (ОВГЗ) пришлось 90,39% суммарного оборота или 2 314 914 644,90 гривен; 0,39% на акции или 10 094 150,00 гривен; на инвестиционные сертификаты 0,09% или 2 193 036,81 гривен; на иностранные ценные бумаги 5,51% или 141 164 438,22 гривен; на корпоративные облигации 3,62% или 92 660 684,45 гривен.

В феврале Индекс украинских акций (Индекс UX) снизился на 4,0% с 1 560,31 до 1 498,04 пункта.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в феврале были: Николаевоблэнерго, аз (9,000 млн гривен); ПИФ Инжур Оушен, ис (1,249 млн гривен) и Райффайзен Банк , аз (0,897 млн ​​гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в феврале были: 228 381 ОВГЗ, погашение 04.11.2026 (577,7 млн гривен); 228 811, ОВГЗ, погашение 30.09.2026 (258,8 млн гривен) и 228 506, ОВГЗ ном. долл., погашение 05.09.2024 (253,8 млн гривен).

Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в феврале стали: ИНВИНТУМ, УНИВЕР КАПИТАЛ и Драгон Капитал.

Ведущими операторами рынка облигаций в феврале стали: СПАЙК-ИНВЕСТ, БТС БРОКЕР и СКАЙ БАНК.

В свою очередь ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в феврале стали: ФК «ДАЛИЗ-ФИНАНС», УНИВЕР КАПИТАЛ и Драгон Капитал.

Украинская биржа — центр ликвидности акций и деривативов в Украине.

Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала лидером украинского биржевого рынка, первой запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам.

Сегодня в Индексную корзину входят 6 наиболее ликвидных акций.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем торгов на «Украинской бирже» увеличился по сравнению с декабрем на 29,8% до 4,781 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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