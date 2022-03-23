В феврале кредиты экономике выросли на 27 млрд гривен — Finance.ua

В феврале кредиты экономике выросли на 27 млрд гривен

В феврале кредиты экономике выросли на 27 млрд гривен

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в феврале увеличился на 2,5% до 1 097,798 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Нацбанк.

С начала года объем кредитов в экономику вырос на 5,1% с 1 044,049 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юрлицам за отчетный месяц увеличился на 2,6% до 519,917 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, увеличился на 4,2% до 298,130 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период увеличился на 1% с 250,346 млрд гривен до 252,933 млрд гривен.

Процентные ставки в феврале по гривневым кредитам для бизнеса увеличились на 1,3 п.п. до 11,7%, для населения — на 0,6 п.п. до 33,3%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 3,2%.

Напомним, в 2021 году объем кредитов экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен. В 2020 году объем кредитов экономике сократился на 2,3% с 971,871 млрд гривен. В 2019 году объем кредитов экономике сократился на 9,4% с 1 073,1 млрд гривен до 972,658 млрд гривен. В 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

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