В Facebook обнаружили новую фишинговую схему: как работают мошенники — Finance.ua

В Facebook обнаружили новую фишинговую схему: как работают мошенники
Мошенники распространяют в Facebook фейковые сообщения со ссылкой на фишинговый сайт.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Что произошло
На днях в Facebook завирусились спам-сообщения. Злоумышленники массово тэгают публичные страницы и аккаунты обычных пользователей. В сообщении текст: «Посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль…» и короткая ссылка на фишинговый сайт.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что цель рассылки состоит в том, чтобы доверчивые пользователи перешли по ссылке. Благодаря этому злоумышленники получают доступ к страницам.
«Ни в коем случае не переходите по ссылке сомнительного типа. Если вы получили такое сообщение, нужно отправить жалобу на публикацию и заблокировать источник ее распространения!» — предостерегают Центр.
Если же вы допустили осторожность, все же перешли по ссылке и потеряли доступ к своей странице в соцсети — обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы.
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