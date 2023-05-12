В Facebook и Instagram начали тестировать рекламные инструменты на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

В Facebook и Instagram начали тестировать рекламные инструменты на основе искусственного интеллекта Сегодня 20:40 — Технологии&Авто

В Facebook и Instagram начали тестировать рекламные инструменты на основе искусственного интеллекта

Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, заявила, что начнет тестирование рекламных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые могут создавать контент, например фоновое изображение и вариации написанного текста.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что выбранную группу рекламодателей пригласят поэкспериментировать с инструментами на «тестовой площадке», которую компания называет AI Sandbox.

Руководство Meta отказалось уточнить, сколько рекламодателей будет иметь доступ к этой площадке, отметив, что группа будет небольшой.

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Meta планирует предоставить доступ большему числу рекламодателей в июле и интегрировать некоторые функции в рекламные продукты общего назначения.

Это объявление знаменует собой первый шаг владельца Facebook и Instagram к развертыванию продуктов, использующих технологию генеративного искусственного интеллекта, обрабатывающего огромные массивы приобретенных данных для создания нового контента, такого как проза, искусство и программный код.

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Ранее генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг заявил инвесторам, что видит возможность представить ИИ миллиардам людей таким образом, чтобы он был полезным и значимым.

Напомним, Meta представила модель искусственного интеллекта, которая может выбирать отдельные объекты из изображения. Исследовательский отдел компании заявил, что его модель Segment Anything Model или SAM может идентифицировать объекты на изображениях и видео даже в случаях, когда они не встречались с этими объектами во время обучения.

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