В Facebook анонсировали масштабные увольнения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Facebook анонсировали масштабные увольнения

35
Facebook планирует на этой неделе начать масштабные увольнения, которые затронут тысячи сотрудников.
Об этом сообщает Reuters.
Увольнения могут быть связаны с сокращением доходов и резким увеличением расходов компании. Ранее сообщалось, что Facebook вынужден был сократить свои расходы на 67 миллиардов долларов. Только за последний год компания потеряла в цене около полутриллиона долларов.
На снижение прибыли влияют замедление глобального экономического роста, конкуренция с TikTok, изменение политики конфиденциальности Apple и т.д.
«В 2023 году мы собираемся сосредоточить наши инвестиции на небольшом количестве высокоприоритетных областей. Это значит, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других команд останутся на прежнем уровне или сократятся», — сказал Цукерберг во время последнего телефонного разговора с сотрудниками.
Напомним, соцсеть Facebook начала тестировать новые настройки своей ленты. Нововведения позволят выбирать вручную, какие посты хочется видеть почаще.
Кроме того, Instagram существенно увеличил продолжительность Stories. Также Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.