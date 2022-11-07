В Facebook анонсировали масштабные увольнения — Finance.ua

В Facebook анонсировали масштабные увольнения Сегодня 20:44

Facebook планирует на этой неделе начать масштабные увольнения, которые затронут тысячи сотрудников.

Об этом сообщает Reuters

Увольнения могут быть связаны с сокращением доходов и резким увеличением расходов компании. Ранее сообщалось, что Facebook вынужден был сократить свои расходы на 67 миллиардов долларов. Только за последний год компания потеряла в цене около полутриллиона долларов.

На снижение прибыли влияют замедление глобального экономического роста, конкуренция с TikTok, изменение политики конфиденциальности Apple и т.д.

«В 2023 году мы собираемся сосредоточить наши инвестиции на небольшом количестве высокоприоритетных областей. Это значит, что некоторые команды значительно вырастут, но большинство других команд останутся на прежнем уровне или сократятся», — сказал Цукерберг во время последнего телефонного разговора с сотрудниками.

Напомним, соцсеть Facebook начала тестировать новые настройки своей ленты. Нововведения позволят выбирать вручную, какие посты хочется видеть почаще.

Кроме того, Instagram существенно увеличил продолжительность Stories. Также Instagram планирует разрешить делать репосты сообщений других пользователей.

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