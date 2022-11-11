В Евросоюзе представили новые экологические стандарты Евро-7 для автомобилей — Finance.ua

В Евросоюзе представили новые экологические стандарты Евро-7 для автомобилей Сегодня 17:45 — Мир

В Евросоюзе представили новые экологические стандарты Евро-7 для автомобилей

Европейская комиссия представила предложение о внедрении новых экологических стандартов Евро-7 для транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Новый стандарт будет единым как для легковых автомобилей, так и грузовиков с автобусами (сейчас действуют отдельные стандарты Евро-6 и Евро-7).

Одним из основных новшеств стандарта Евро-7 будет установление ограничений не только на выбросы из выхлопной трубы, но и на выбросы жестких частиц от тормозов и шин. Эти правила будут касаться всех транспортных средств, в том числе электрических.

Новые правила также будут ограничивать ранее не регулируемые выбросы загрязняющих веществ, например — выбросы закиси азота от тяжелых транспортных средств (грузовики и автобусы).

Также они будут учитывать дополнительные условия вождения, которых раньше не было, такие как температуры до 45°C и короткие поездки, типичные для ежедневного быта.

Евро-7 также будет регулировать долговечность аккумуляторов, чтобы повысить доверие потребителей к электрокарам, увеличить срок службы и уменьшить потребность в новом критическом сырье, необходимом для их изготовления.

Благодаря переходу на новый стандарт Еврокомиссия рассчитывает снизить общие выбросы оксидов азота (NOx) от легковых автомобилей и микроавтобусов на 35% против Евро-6 и на 56% против Евро VI для автобусов и грузовиков.

Выбросы мелкодисперсных частиц из выхлопной трубы автомобилей и фургонов, как ожидается, снизятся на 13%, автобусов и грузовиков — на 39%, частиц от тормозов автомобилей — на 27%.

Хотя ЕС планирует с 2035 года запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, новые правила все равно будут актуальны. Даже в 2050 году, по прогнозу Еврокомиссии, более 20% легковых автомобилей и более 50% более тяжелых транспортных средств будут выделять парниковые газы в атмосферу.

Новый стандарт хотят ввести с 1 июля 2025 года для легковых автомобилей и с 1 июля 2027 года для грузовых автомобилей и автобусов.

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