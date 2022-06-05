В Евросоюзе ожидают волну мигрантов до конца года — Finance.ua

Европа ожидает около 150 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована продовольственным кризисом и ожидаемым голодом из-за войны в Украине.
«Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены ЕС примут более 150 тысяч мигрантов», — заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции.
По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году около 36 400 претендентов на убежище и мигрантов уже прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту — в дополнение к 123 318 прибывшим в 2021 году.
Координатор ООН по кризисным ситуациям Амин Авад заявил, что недостаток пшеницы и других зерновых может затронуть 1,4 миллиарда человек, добавив, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы разблокировать порты в Украине, чтобы избежать голода и массовой миграции по всему миру.