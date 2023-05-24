В Евросоюзе не смогли одобрить новый транш в 500 миллионов евро для Украины — Finance.ua
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В Евросоюзе не смогли одобрить новый транш в 500 миллионов евро для Украины

Казна и Политика
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В Евросоюзе не смогли одобрить новый транш в 500 миллионов евро для Украины
В Евросоюзе не смогли одобрить новый транш в 500 миллионов евро для Украины
В Европейском Союзе не смогли одобрить новый транш в размере 500 миллионов евро на вооружение для Украины.
Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель сказал на брифинге после заседания Совета Е С при участии министров обороны.
«Мы решили, что дополнительные 500 миллионов могут быть выделены, но мы по-прежнему обсуждаем это. Я надеюсь, что любые препятствия на пути к одобрению этих средств будут преодолены на этой неделе», — сказал Боррель.
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Высокий представитель ЕС отметил, что этот вопрос обсуждается в технических комитетах.
«У нас сегодня нет единодушия по этому поводу», — подчеркнул Боррель.
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По его словам, благодаря Европейскому фонду мира, в рамках которого уже было выделено несколько траншей на военную поддержку Украины, удалось поощрить страны-члены Евросоюза выделить 10 миллиардов евро на военное вооружение.
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При этом Боррель сказал, что большинство стран поддерживают увеличение финансового предела фонда еще на 3,5 млрд евро. Он уточнил, что из этих средств только половина суммы будет предусматриваться для Украины, а остальные средства будут выделены на другие нужды.
Напомним, Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил 23 мая о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро.

Справка Finance.ua:

  • Венгрия неоднократно заявляла о намерении блокировать выделение дополнительных средств на военную помощь для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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