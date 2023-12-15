В европейской стране ввели строгие ограничения для украинцев — Finance.ua

В европейской стране ввели строгие ограничения для украинцев Сегодня 15:15

Украинские беженцы в Норвегии, которые посещают родину, рискуют потерять временную защиту в этой стране. Поехать в Украину можно будет только в особых случаях.

Ранее для украинцев действовало исключение из правил для иностранцев, находящихся под защитой, теперь его отменили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правительства Норвегии.

Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии 12 декабря издало инструкцию для Директората по делам иностранцев (UDI), согласно которой UDI может отменить временную коллективную защиту, если украинцы посещают родину.

Исходя из общей инструкции (GI-03/2020), иностранцы, которым предоставлена ​​защита в Норвегии, могут лишиться вида на жительство, если они вернутся в страну, из которой бежали.

До сих пор для украинцев с временной защитой действовало исключение по этой инструкции. Теперь оно отменяется, и таким образом ограничивается возможность украинцев путешествовать в родную страну без последствий.

«Если украинцы с временной коллективной защитой путешествуют между Норвегией и Украиной, то это значит, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии. Отныне я хочу относиться одинаково как к украинцам, так и к представителям других национальностей, когда речь идет о последствиях таких поездок «, — заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

Поездки домой, которые украинцы совершили до вступления в силу этой инструкции, не приведут к отмене вида на жительство. Отмечается, что возможность посетить родную страну будет сохранена «в особых случаях».

Напомним, мы писали, что Норвегия ужесточает условия помощи украинским беженцам, чтобы сделать страну менее привлекательной для убежища. Изменятся правила предоставления жилья, выплат и поездок в Украину.

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