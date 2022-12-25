В европейской столице отменяют бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua
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В европейской столице отменяют бесплатный проезд для украинцев

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В столице Словакии будет отменен бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 1 января 2023 года.
Право на бесплатный проезд в Братиславе будет действовать всего 5 дней, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Единой транспортной системы Братиславского края.
С нового года украинцы с временной защитой лишатся права на бесплатный проезд в автобусах, электричках, троллейбусах в Братиславе.
«Остается возможность пользоваться бесплатным общественным транспортом в день получения документов SLOVAK HELP или „Временное убежище“ и в течение следующих 4 дней, которые являются стандартными по всей Словакии для железнодорожного и пригородного транспорта», — отмечают в компании.
Проездной документ на бесплатный проезд действует только со следующими документами:
  • специальный документ SLOVAK HELP с красным штампом с текстом на украинском языке, который выдается при пересечении государственной границы UA-SK;
  • или специальный документ, подтверждающий обретение статуса временного убежища.
Впрочем, бесплатно пользоваться общественным транспортом в дальнейшем смогут учащиеся до 18 лет. Для этого необходимо иметь подтверждение о временном убежище и документ о посещении школы.
Также право не платить за проезд сохраняется за украинцами на 60 дней с момента получения статуса временной защиты, если им нужно будет ездить на работу. Для этого нужно предъявить еще доказательство от работодателя о трудовом контракте.
Украинцы с временным убежищем могут ездить в общественном транспорте Братиславы бесплатно с июля по 31 декабря 2022 года.
С начала войны в Словакии получили убежище более 100 тысяч украинцев.
По материалам:
РБК-Україна
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