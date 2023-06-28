В Европе запускают тестовые центры искусственного интеллекта — Finance.ua

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В Европе запускают тестовые центры искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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В Европе запускают тестовые центры искусственного интеллекта
В Европе запускают тестовые центры искусственного интеллекта
Во вторник, 27 июня, запустили четыре физических и виртуальных испытательных центра искусственного интеллекта TEF в Копенгагене — столице Дании.
Эти TEF будут действовать как фильтры и меры предосторожности между поставщиками технологий и обществом.
Это постоянные объекты в Европейском Союзе, где сложные цифровые технологии можно тестировать в реальных условиях физически и с помощью симуляции. Таким образом ученые планируют изучать и контролировать данные технологии.
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Запуск, организованный CitCom. ai — результат сотрудничества специалистов из 11 стран в управлении Технического университета Дании и в сотрудничестве с Конфедерацией промышленности Дании.
Напомним, к 2024 году 43% компаний планируют начать или используют искусственный интеллект (ИИ) для проведения собеседований во время приема на работу.

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По материалам:
Мета
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