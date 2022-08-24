В Европе впервые продали на аукционе суперяхту российского олигарха — Finance.ua
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В Европе впервые продали на аукционе суперяхту российского олигарха

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На аукционе в Гибралтаре во вторник была продана суперяхта Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпьянского, попавшего под санкции Запада в связи с полномасштабной российской агрессией в Украине.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bloomberg.
Axioma стала первой суперяхтой российского подсанкционного олигарха, проданной на аукционе в Европе. Всего на аукцион было подано 63 заявки, но сколько заплатил победитель и кем он является, пока не разглашается.
72,5-метровая Axioma ушла с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ему более 20 миллионов долларов.
Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.
Пумпянский — владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющейся поставщиком российской государственной энергетической компании «Газпром». Он попал под санкции со стороны Великобритании, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.
Британия заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из «ближайших к путину» олигархов.
В то время как десятки суперяхт, которые, как подозревают, находятся в собственности подсанкционных российских олигархов, были задержаны или конфискованы по всему миру, Axioma — единственная, которая была выставлена ​​на продажу.
По материалам:
Економічна Правда
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