В Европе снижается спрос на краткосрочную аренду: жилье в каких странах до сих пор интересует туристов — Finance.ua

В Европе снижается спрос на краткосрочную аренду: жилье в каких странах до сих пор интересует туристов Сегодня 15:01 — Недвижимость

В Европе снижается спрос на краткосрочную аренду: жилье в каких странах до сих пор интересует туристов

В 2022 году рынок краткосрочной аренды жилья в Европе начал приходить в себя от пандемийного затишья. Однако, похоже, с завершением туристического сезона динамика снова пойдет на убыль.

Об этом свидетельствует аналитика AirDNA

По данным портала AirDNA, в сентябре 2022 года страны Европы предоставили жилье для временной аренды на 39,2 миллиона ночей. Это на 1,7% меньше, чем в 2019 году, но на 33,9% больше, чем в 2021 году. Однако сейчас жители континента все реже путешествуют по Европе.

Экономический спад тормозит сферу туризма

По данным AirDNA, на среднесуточные арендные ставки повлияло замедление роста спроса, что напрямую зависит от экономического спада. Несмотря на то, что краткосрочной арендой интересуется на 25,3% больше туристов, чем в 2019 году, спрос еще не восстановился и даже просел на 0,1% по сравнению с 2021 годом.

Вопреки снижению спроса на краткосрочную аренду, наблюдаемый в Европе уровень заполняемости остается высоким (61,4%), что на 2,7% больше, чем в 2019 году. Число доступных предложений продолжило расти по сравнению с 2021 годом (+16,1%), но не смогло вернуться к показателям допандемийного уровня (-9,4% по сравнению с 2019 годом).

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В 9 из 20 ведущих европейских стран показатели спроса в августе были положительными по сравнению с 2019 годом. Однако уже в сентябре их количество сократилось до 6. Так, туристы больше всего интересовались жильем в таких странах:

Франция (+19%),

Германия (+16%),

Австрия (+15).

Греция (+14%),

Бельгия (+1%),

Италия (+1%).

Рост предложения среди 20 стран зафиксирован в:

Норвегии (+11,2%),

Франции (+8,5%),

Польши (+7,7%).

Бронирование на зиму

В то время как спрос на проживание в Европе в октябре и ноябре на 8% превышает допандемийный уровень (+24,9% по сравнению с 2021 годом), экономическая неопределенность, усугубляющаяся нехваткой энергии и инфляцией, похоже, сказывается на зимних бронированиях.

Спрос на бронирование на период с декабря 2022 года по март 2023 года на 15,7% ниже, чем в 2019 году, хотя на 11,7% выше, чем в 2021 году, когда коронавирусные ограничения все еще препятствовали путешествиям между континентами.

Высокий уровень бронирований на зиму наблюдается только в трех странах:

Австрия (+18,5%),

Финляндия (+10,9%),

Франция (+7,8%).

Телеканал 24 По материалам:

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