В Европе развернулась борьба за квалифицированных работников из Украины — Finance.ua

В Европе развернулась борьба за квалифицированных работников из Украины Сегодня 12:33 — Личные финансы

В Европе развернулась борьба за квалифицированных работников из Украины

Вынужденная миграция и пребывание украинцев за границей имеет большую выгоду для стран, принимающих беженцев из Украины.

Об этом заявляет председатель подкомитета по взаимодействию государства и бизнеса и инвестиций Комитета по вопросам экономического развития Игорь Марчук.

Сегодня более 8,9 млн украинских граждан остаются за границей из-за войны. С начала 2023 г. эта цифра выросла еще на 900 тысяч. То есть 57% экономически активного населения Украины находятся за ее пределами и почти не влияют на ее экономику.

Основные страны-реципиенты, в которых нашли убежище украинцы, — это Польша — более 1,5 млн человек, Германия — более 1 млн, Чехия, Италия, Испания, Румыния.

Согласно расчетам Европейского центрального банка (European Central Bank), 55% вынужденных эмигрантов из Украины трудоустраиваются или активно ищут работу в странах-реципиентах.

«Таким образом, перспективы возвращения в Украину около 5 млн граждан под большим вопросом. И время, к сожалению, работает против нас», — говорит Марчук.

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По его словам, сейчас в Европе развернулась настоящая борьба за украинцев.

«Германия еще в 2022 году объявила о намерениях ежегодно привлекать 400 тысяч квалифицированных рабочих из-за рубежа. О необходимости привлечения дополнительной рабочей силы заявили также Польша, Румыния, Литва, Эстония. Борьба за квалифицированные кадры среди мигрантов из Украины вполне понятна. Ведь вынужденная миграция из Украины и пребывание украинцев за границей дает большую выгоду для стран-реципиентов», — считает Марчук.

Что нужно для того, чтобы вернуть украинцев в Украину?

Государству необходимо создавать существенно лучшие социальные, экономические, финансовые и фискальные стимулы для реализации предпринимательского потенциала наших граждан в рамках украинской экономики.

«Очевидно, что специальные налоговые режимы являются самым эффективным инструментом во многих случаях. Особенно, когда речь идет о компромиссной детенизации, которая в большей или меньшей степени актуальна для любой страны», — сообщает чиновник.

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Он отмечает, что для решения сверхважной задачи возвращения украинцев в Украину государство должно не слепо копировать фискальные политики стран-соседей по системе и ставкам налогообложения микро- и малого бизнеса, а создавать стимулы, которые будут существенно лучше, чем те, которые существуют в странах-реципиентах.

При прочих равных условиях, чем институционально сильнее то или иное государство, тем больший налог оно может себе позволить устанавливать для микро- и малого бизнеса. Тем более опыт развитых стран мира это легко доказывает.

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