В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев

Личные финансы
140
В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев
В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев
В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
В ведомстве отметили, что совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов.
Читайте также
«Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны заявление поддерживают «Киевстар», Vodafone и lifecell.
Место для вашей рекламы
Напомним, 7 июля Европейская комиссия призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и далее предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.