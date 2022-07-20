В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев — Finance.ua

В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев Сегодня 11:26 — Личные финансы

В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев

В Европе продлили действие бесплатного роуминга для украинцев.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram

В ведомстве отметили, что совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов.

Читайте также Украина может присоединиться к единой европейской системе роуминга

«Предварительно договоренности были на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С украинской стороны заявление поддерживают «Киевстар», Vodafone и lifecell.

Напомним, 7 июля Европейская комиссия призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и далее предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.