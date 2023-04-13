В Европе появился первый автомобильный банк — Finance.ua

В Европе появился первый автомобильный банк
Новый Crédit Agricole Auto Bank появился в результате сотрудничества Crédit Agricole Consumer Finance и группы Stellantis, объявленной в 2021 году. Учреждение будет финансировать покупку новых автомобилей. При этом банк планирует, чтобы 80% его портфолио составляли экологичные авто.
Об этом пишет Институт исследования авторынка.
Где будет работать банк
Новый банк будет работать в 17 странах Европы и Марокко.
Компания намерена стать влиятельным игроком на европейском рынке в сфере «зеленой мобильности».
В планах — уже к 2026 году увеличить стоимость профинансированных автомобилей не менее 10 миллиардов евро. При этом до 2030 года более 80% из них должны быть оборудованы только экологичными двигателями с нулевыми выбросами CO2.
Что предлагает учреждение
CA Auto Bank предлагает комплексные финансовые, страховые и арендные предложения благодаря сотрудничеству с более чем 30 известными брендами, такими как Ferrari, Tesla, Mazda, Aston Martin, McLaren, Lotus и Morgan, а также с новыми игроками: VinFast, DR Automobiles, Aiways, XEV , ElectricBrands, Invicta Electric.
Кроме этого, банк будет финансировать дилеров других брендов, включая Stellantis, однако в меньшей степени.
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