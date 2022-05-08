В Европе, откуда Украина везет горючее, взлетели цены — Finance.ua

В Европе, откуда Украина везет горючее, взлетели цены

Сегодня 15:47 — Энергетика

В Европе, откуда Украина везет горючее, взлетели цены

За два месяца войны россии против Украины дизельное топливо в некоторых странах Европы подорожало примерно на четверть, значительно выросли цены и на бензин.

Об этом сообщает DW.

Наиболее резкий рост цен на дизель среди всех стран ЕС зафиксирован в Германии. Цена на дизельное топливо выросла на 47 центов за литр. В Швеции и Латвии — на 38 центов, с 1,66 евро до 2,04 евро за литр.

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Во Франции литр дизельного топлива подорожал на 17 центов, в Италии — на 5 центов. При этом также значительно выросли цены на бензин. Цена за литр бензина Super 95 с 21 февраля по 25 апреля в Германии выросла на 23 цента за один литр, в Австрии — на 24 цента. Хотя в Венгрии она снизилась на 6 центов, а в Италии — на 8 центов.

Отмечается, что политики в Германии уже обвиняют нефтяные концерны в «повышении цен» и «бессовестном использовании текущей ситуации, чтобы набить карманы своих акционеров». В частности, сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призвал федеральное правительство принять контрмеры.

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