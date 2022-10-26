В Европе цена на газ за месяц упала в восемь раз и продолжает падать — Finance.ua
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В Европе цена на газ за месяц упала в восемь раз и продолжает падать

Энергетика
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Цена на газ в Европе за последний месяц упала в восемь раз из-за небольшого спроса и теплой осени.
Об этом написал заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков в Facebook.
По его словам, европейские газовые хранилища заполнены почти на 100%, а из-за теплой осени спрос на газ пока не увеличивается.
«Вокруг европейских портов выстроились LNG танкеры, которым некуда разгрузить газ. В результате цена на газ в ЕС за последний месяц упала уже в восемь раз и продолжает снижаться», — отметил замминистра.
Демченков считает, что этот газ обязательно понадобится Европе, но позже, когда спрос возрастет. Те трейдеры, которые смогут закупить газ по сегодняшним ценам и найти где хранить его до холодов, вероятно, смогут продать его гораздо дороже уже через несколько недель.
В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко предложил европейским партнерам для хранения газа использовать украинские газовые хранилища.
«Мы располагаем системой подземных газохранилищ Украины, которая является самой мощной в Европе и третьей в мире — общим объемом более 30 млрд куб. м. Для собственных нужд Украины в настоящее время используется примерно половина. Таким образом, мы готовы предложить иностранным заказчикам услуг свободные мощности для хранения газа — до 15 млрд куб. м», — написал он в Твиттер.
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Большинство украинских газовых хранилищ расположены в непосредственной близости к границе с ЕС и безопасны, газ в наших подземных хранилищах хранится на глубине около 3 км.
Украина предлагает трейдерам специальный таможенный режим — «Таможенный склад», по условиям которого газ в наших хранилищах можно хранить без растаможки в течение трех лет.
Тарифы на хранение природного газа в украинских подземных хранилищах в 2-4 раза ниже, чем в ЕС. Кроме того, у оператора украинской газотранспортной системы есть специальный выгодный тариф для доставки газа от границы в хранилища и обратно (short haul).
Это предложение уже пользуется спросом.
По данным оператора хранилищ, с начала октября объемы газа нерезидентов увеличились более чем в 7 раз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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