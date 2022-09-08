В Европе будет дефицит газа в зимние периоды по меньшей мере до 2025 года — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европе будет дефицит газа в зимние периоды по меньшей мере до 2025 года — Bloomberg

Энергетика
14
В Европе будет дефицит газа в зимние периоды по меньшей мере до 2025 года — Bloomberg
В Европе будет дефицит газа в зимние периоды по меньшей мере до 2025 года — Bloomberg
Дефицит газа в зимние периоды в Европе может держаться минимум до 2025 года, а следующий год может оказаться хуже нынешнего.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Отмечается, что потеря поставок российского природного газа приведет к тому, что запасы будут исчерпаны быстрее, когда температура упадет в ближайшие месяцы, и еще больше усложнит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.
По словам энергетиков, поскольку быстрого решения проблемы нет, напряжение будет продолжаться как минимум до 2025 года.
«Следующей зимой Европа может столкнуться с еще большей проблемой. Вполне возможно, что страны не смогут заполнить хранилища следующим летом настолько, насколько нам удалось в этом году», — сказал коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE Ник Дэн Холландер.
Читайте также
Европу охватил самый масштабный энергетический кризис за последние 50 лет, из-за сокращения россией поставок газа в ответ на санкции, введенные из-за его вторжения в Украину.
Авторы отмечают, что Европейские лидеры имеют дело с краткосрочной болью и выделили более 300 млрд евро (297 млрд долл.), чтобы избежать резкого роста затрат на электроэнергию этой зимой. Но срок действия этих мер истекает, а облегчения все еще нет.
«Где-то между 2025 и 2027 годами мы увидим, что цены в Европе вернутся к тому уровню, который был в начале 2021 года», — сказал глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc. Эд Морс в эфире Bloomberg TV.
Место для вашей рекламы
После десятилетий усиления зависимости от москвы регион столкнулся с болезненной перезагрузкой, когда потребители вынуждены ограничивать использование энергоресурсов, а предприятия сокращают производство.
«Это завершится уничтожением спроса. Людям придется изменить образ жизни. Вы будете реже ездить на машине, реже включать отопление, реже включать свет, и вам придется жить со свернутым промышленным производством», — сказал председатель правления и соучредитель Tellurian Inc., разрабатывающий СПГ, Чариф Суки.
Ключевая проблема состоит в том, что российский газ, в прошлом году покрывавший примерно 40% потребности Европейского Союза, не может быть легко заменен. После прекращения поставок «Газпромом» через «Северный поток», следующими могут быть поставки через Украину.
В связи с тем, что Европа столкнулась с меньшим запасом газа, рынки будут оставаться напряженными в ближайшем будущем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.