В Европе будет дефицит газа в зимние периоды по меньшей мере до 2025 года — Bloomberg
Дефицит газа в зимние периоды в Европе может держаться минимум до 2025 года, а следующий год может оказаться хуже нынешнего.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Отмечается, что потеря поставок российского природного газа приведет к тому, что запасы будут исчерпаны быстрее, когда температура упадет в ближайшие месяцы, и еще больше усложнит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.
По словам энергетиков, поскольку быстрого решения проблемы нет, напряжение будет продолжаться как минимум до 2025 года.
«Следующей зимой Европа может столкнуться с еще большей проблемой. Вполне возможно, что страны не смогут заполнить хранилища следующим летом настолько, насколько нам удалось в этом году», — сказал коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE Ник Дэн Холландер.
Европу охватил самый масштабный энергетический кризис за последние 50 лет, из-за сокращения россией поставок газа в ответ на санкции, введенные из-за его вторжения в Украину.
Авторы отмечают, что Европейские лидеры имеют дело с краткосрочной болью и выделили более 300 млрд евро (297 млрд долл.), чтобы избежать резкого роста затрат на электроэнергию этой зимой. Но срок действия этих мер истекает, а облегчения все еще нет.
«Где-то между 2025 и 2027 годами мы увидим, что цены в Европе вернутся к тому уровню, который был в начале 2021 года», — сказал глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc. Эд Морс в эфире Bloomberg TV.
После десятилетий усиления зависимости от москвы регион столкнулся с болезненной перезагрузкой, когда потребители вынуждены ограничивать использование энергоресурсов, а предприятия сокращают производство.
«Это завершится уничтожением спроса. Людям придется изменить образ жизни. Вы будете реже ездить на машине, реже включать отопление, реже включать свет, и вам придется жить со свернутым промышленным производством», — сказал председатель правления и соучредитель Tellurian Inc., разрабатывающий СПГ, Чариф Суки.
Ключевая проблема состоит в том, что российский газ, в прошлом году покрывавший примерно 40% потребности Европейского Союза, не может быть легко заменен. После прекращения поставок «Газпромом» через «Северный поток», следующими могут быть поставки через Украину.
В связи с тем, что Европа столкнулась с меньшим запасом газа, рынки будут оставаться напряженными в ближайшем будущем.
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