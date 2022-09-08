В Европе будет дефицит газа в зимние периоды по меньшей мере до 2025 года — Bloomberg Сегодня 20:24 — Энергетика

В Европе будет дефицит газа в зимние периоды по меньшей мере до 2025 года — Bloomberg

Дефицит газа в зимние периоды в Европе может держаться минимум до 2025 года, а следующий год может оказаться хуже нынешнего.

Об этом говорится в материале Bloomberg

Отмечается, что потеря поставок российского природного газа приведет к тому, что запасы будут исчерпаны быстрее, когда температура упадет в ближайшие месяцы, и еще больше усложнит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.

По словам энергетиков, поскольку быстрого решения проблемы нет, напряжение будет продолжаться как минимум до 2025 года.

«Следующей зимой Европа может столкнуться с еще большей проблемой. Вполне возможно, что страны не смогут заполнить хранилища следующим летом настолько, насколько нам удалось в этом году», — сказал коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE Ник Дэн Холландер.

Читайте также В Швейцарии вводят строгие законы для борьбы с чрезмерным использованием тепла

Европу охватил самый масштабный энергетический кризис за последние 50 лет, из-за сокращения россией поставок газа в ответ на санкции, введенные из-за его вторжения в Украину.

Авторы отмечают, что Европейские лидеры имеют дело с краткосрочной болью и выделили более 300 млрд евро (297 млрд долл.), чтобы избежать резкого роста затрат на электроэнергию этой зимой. Но срок действия этих мер истекает, а облегчения все еще нет.

«Где-то между 2025 и 2027 годами мы увидим, что цены в Европе вернутся к тому уровню, который был в начале 2021 года», — сказал глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc. Эд Морс в эфире Bloomberg TV.

После десятилетий усиления зависимости от москвы регион столкнулся с болезненной перезагрузкой, когда потребители вынуждены ограничивать использование энергоресурсов, а предприятия сокращают производство.

«Это завершится уничтожением спроса. Людям придется изменить образ жизни. Вы будете реже ездить на машине, реже включать отопление, реже включать свет, и вам придется жить со свернутым промышленным производством», — сказал председатель правления и соучредитель Tellurian Inc., разрабатывающий СПГ, Чариф Суки.

Ключевая проблема состоит в том, что российский газ, в прошлом году покрывавший примерно 40% потребности Европейского Союза, не может быть легко заменен. После прекращения поставок «Газпромом» через «Северный поток», следующими могут быть поставки через Украину.

В связи с тем, что Европа столкнулась с меньшим запасом газа, рынки будут оставаться напряженными в ближайшем будущем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.