В Европарламенте поддержали запрет на выдачу виз россиянам — Finance.ua

В Европарламенте поддержали запрет на выдачу виз россиянам Сегодня 12:23 — Мир

В Европарламенте поддержали запрет на выдачу виз россиянам

В Европейском парламенте поддерживается запрет на выдачу виз для въезда на территорию Евросоюза для граждан страны-террориста. Депутат Европарламента, глава партии ЕНП (Европейская народная партия) Манфред Вебер требует запретить въезд для российских туристов.

«Мне сложно представить, что у нас одновременно есть беженцы из Украины и россияне, которые наслаждаются жизнью здесь. Трудно себе представить, что украинским беженцам придется обслуживать столики для российских отдыхающих в Зюльте или на Балтийском море», — цитирует Вебера Spiegel Online GmbH

По словам евродепутата, большинство россиян в Европе — туристы. Поэтому ЕС должен сейчас говорить прямо: «Мы не хотим, чтобы те, кто частично несет ответственность за эту войну, поехали с нами в отпуск сейчас», — сказал Вебер. Он добавил, что население россии должно ощутить на себе последствия санкций.

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Однако требование не распространяется на людей, желающих бежать из россии. Поэтому границы Европейского Союза по-прежнему открыты для этих людей.

«Если гражданское общество хочет уйти, если люди, которые больше не могут выносить это при путинской системе, хотят просить убежища, Европа должна быть открыта», — подытожил Вебер.

Как стало известно ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о телефонных переговорах с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. По словам венгерского дипломата, единственное, в чем они достигли взаимопонимания, — это необходимость скорейшего окончания войны в Украине.

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Обозреватель По материалам:

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