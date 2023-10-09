В Еврокомиссии сделали заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Израиле — Finance.ua

В Еврокомиссии сделали заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Израиле Сегодня 17:32

Поддержка Украины со стороны Европейского совета не претерпевает изменений на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Эрик Мамер, передает РБК-Украина со ссылкой на « Европейскую правду ».

В ходе сегодняшнего выступления на брифинге в Брюсселе представитель ЕК подчеркнул, что на помощь ЕС Украине, которая отражает широкомасштабную военную агрессию рф, «ничто и ни в коем случае не повлияет».

«В этом не может быть никакого сомнения», — отметил Мамер.

Также он обратил внимание, что в своем заявлении в субботу, 7 октября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против россии».

В то же время представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано добавил, что на завтрашней экстренной встрече министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Израиле, и «каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте».

По его словам, рф непременно пытается использовать для своей кампании против Украины «все происходящее в международной сфере».

«Но это не означает, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины», — добавил Стано.

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