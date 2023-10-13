В Еврокомиссии поставили Турцию перед выбором: она с ЕС и НАТО или с россией и ХАМАСом — Finance.ua

В Еврокомиссии поставили Турцию перед выбором: она с ЕС и НАТО или с россией и ХАМАСом Сегодня 14:29

Турция должна выбрать сторону в международной геополитике. Анкара должна сделать выбор между поддержкой ЕС, НАТО и их ценностями или поддержкой россии, Ирана, ХАМАСа.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет Ekathimerini

Он отметил, что «с первого момента (атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. — Ред.) все 27 стран-членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и громко заявили, что террору нет оправдания».

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада, или с москвой, Тегераном, ХАМАСом и Хезболлой», — подчеркнул он, отметив, что «ответ должен быть понятным «.

В то же время он отметил, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе в таких отраслях, как миграция и торговля. Но подверг критике тот факт, что Анкара не участвует в санкциях против россии.

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