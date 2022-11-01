В этом маркетинговом году Украина экспортировала уже 12,9 миллиона тонн зерна — Finance.ua

В этом маркетинговом году Украина экспортировала уже 12,9 миллиона тонн зерна Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

В этом маркетинговом году Украина экспортировала уже 12,9 миллиона тонн зерна

В 2022/2023 маркетинговом году (МГ, начался 1 июля) Украина уже экспортировала 12,9 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе в октябре — 4,2 млн т.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

С начала 2022/2023 МГ экспорт из Украины зерновых, зернобобовых (с продуктами их переработки) достиг 12,9 млн т, что составляет 66,5% показателя за аналогичный период 2021/2022 МГ.

В частности, пшеницы было экспортировано 4,9 млн т, кукурузы — 6,8 млн т, ячменя — 1,1 млн т, ржи — 6,2 тыс. т.

Кроме того, на экспорт было отправлено 36,9 тыс. т муки (в пересчете на зерно — 49,2 тыс. т).

В Еврокомиссии подчеркнули, что решение рф выйти из Черноморской зерновой инициативы ООН создает риски для продовольственной безопасности в наиболее уязвимых странах мира. Поэтому россия должна вернуться к выполнению соглашения и разрешить деятельность морских коридоров для транспортировки украинского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Укрінформ По материалам:

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