В этом маркетинговом году Украина экспортировала уже 12,9 миллиона тонн зерна — Finance.ua
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В этом маркетинговом году Украина экспортировала уже 12,9 миллиона тонн зерна

Аграрный рынок
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В этом маркетинговом году Украина экспортировала уже 12,9 миллиона тонн зерна
В этом маркетинговом году Украина экспортировала уже 12,9 миллиона тонн зерна
В 2022/2023 маркетинговом году (МГ, начался 1 июля) Украина уже экспортировала 12,9 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе в октябре — 4,2 млн т.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
С начала 2022/2023 МГ экспорт из Украины зерновых, зернобобовых (с продуктами их переработки) достиг 12,9 млн т, что составляет 66,5% показателя за аналогичный период 2021/2022 МГ.
В частности, пшеницы было экспортировано 4,9 млн т, кукурузы — 6,8 млн т, ячменя — 1,1 млн т, ржи — 6,2 тыс. т.
Кроме того, на экспорт было отправлено 36,9 тыс. т муки (в пересчете на зерно — 49,2 тыс. т).
В Еврокомиссии подчеркнули, что решение рф выйти из Черноморской зерновой инициативы ООН создает риски для продовольственной безопасности в наиболее уязвимых странах мира. Поэтому россия должна вернуться к выполнению соглашения и разрешить деятельность морских коридоров для транспортировки украинского продовольствия и удобрений на мировой рынок.
По материалам:
Укрінформ
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