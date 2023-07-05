В этом году жители Киева получили 73 миллиона материальной помощи — Finance.ua

В этом году жители Киева получили 73 миллиона материальной помощи Сегодня 20:40 — Казна и Политика

В этом году жители Киева получили 73 миллиона материальной помощи

В Киеве выплатили с начала года 73 млн грн адресной материальной помощи жителям города, попавшим в сложные жизненные обстоятельства.

«Так, единовременную адресную материальную помощь на общую сумму почти 63 миллиона гривен в этом году выплатили 15 736 жителям Киева, попавшим в сложные жизненные обстоятельства», — говорится в сообщении.

Этот вид помощи выплачивается из бюджета столицы по городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам» на 2022−2024 годы.

Еще 1050 киевлян получили помощь в связи с повреждением или разрушением жилья из-за полномасштабного вторжения.

Выплаты составили 10,5 млн гривен. Такой вид помощи предоставляется в соответствии с распоряжением Киевского городского головы от 13 января № 22 «О некоторых вопросах предоставления одноразовой адресной материальной помощи киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в результате повреждения или разрушения жилого дома (квартиры) в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации против Украины в 2023 году».

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Как отметили в КГГА, чаще всего люди обращаются в связи с необходимостью дорогостоящего лечения.

Сумма помощи на одного человека зависит от размера дохода и жизненной ситуации, степени заболевания и т. п.

Каждое заявление о выделении единовременной адресной материальной помощи вместе с пакетом документов рассматривает соответствующая комиссия департамента социальной политики.

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В КГГА напомнили, что единоразовую адресную материальную помощь может получить семья или лицо, оказавшееся в сложных жизненных обстоятельствах, негативно влияющих на жизнь, состояние здоровья и развитие личности, функционирование семьи и которые человек (семья) не может преодолеть самостоятельно.

Этот вид помощи назначается трудоспособным лицам, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Для ее получения нужно обратиться с письменным заявлением в один из столичных центров предоставления административных услуг и с пакетом документов

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Укрінформ По материалам:

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