В этом году урожай в Украине ожидается на уровне 65% от прошлогоднего – эксперт — Finance.ua
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В этом году урожай в Украине ожидается на уровне 65% от прошлогоднего – эксперт

Сегодня 07:46Аграрный рынок
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В этом году урожай в Украине ожидается на уровне 65% от прошлогоднего – экспертВ этом году урожай в Украине ожидается на уровне 65% от прошлогоднего – эксперт
В этом году украинские аграрии ожидают урожай на уровне 65% от прошлогоднего. Потому что они смогли провести весенне-полевые работы всего на 70% площадей по сравнению с 2021 годом.
Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в эфире Громадського радіо.
«Свободных объемов продовольствия в мире нет. Если Украина не вывезла что-либо на наши традиционные рынки, то на тех территориях продовольствие физически не появится. Там будут просто расти стремительно цены на зерновые», — сообщил экономист.
По его словам, россия уничтожает наши запасы зерна.
«Параллельно с вывозом зерна, рф прибегает к обстрелам складов с зерном, складов с химическими удобрениями, огромных запасов горюче-смазочных материалов. Делает все для того, чтобы Украина упускала свои возможности как аграрная страна. Украина и россия конкурируют на одних и тех же рынках продовольствия в мире», — добавил Пендзин.
Экономист напоминает данные ООН, которая сообщала, что война в Украине и блокировка портов могут привести к голоду 1,7 млрд человек в мире.
«Потому что рост цен на продовольствие приведет к росту цен во всем мире. Многие потеряют финансовую возможность доступа к продуктам питания», — уверен эксперт.
По материалам: Укрінформ
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