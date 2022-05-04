В этом году урожай в Украине ожидается на уровне 65% от прошлогоднего – эксперт — Finance.ua

«Свободных объемов продовольствия в мире нет. Если Украина не вывезла что-либо на наши традиционные рынки, то на тех территориях продовольствие физически не появится. Там будут просто расти стремительно цены на зерновые», — сообщил экономист.
По его словам, россия уничтожает наши запасы зерна.
«Параллельно с вывозом зерна, рф прибегает к обстрелам складов с зерном, складов с химическими удобрениями, огромных запасов горюче-смазочных материалов. Делает все для того, чтобы Украина упускала свои возможности как аграрная страна. Украина и россия конкурируют на одних и тех же рынках продовольствия в мире», — добавил Пендзин.
Экономист напоминает данные ООН, которая сообщала, что война в Украине и блокировка портов могут привести к голоду 1,7 млрд человек в мире.
«Потому что рост цен на продовольствие приведет к росту цен во всем мире. Многие потеряют финансовую возможность доступа к продуктам питания», — уверен эксперт.