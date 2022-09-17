В этом году у iPhone появится «зарядка чистой энергией» — Finance.ua
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В этом году у iPhone появится «зарядка чистой энергией»

Технологии&Авто
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В этом году у iPhone появится «зарядка чистой энергией»
В этом году у iPhone появится «зарядка чистой энергией»
С помощью новой функции Apple надеется уменьшить углеродный след за счет использования возобновляемых источников энергии.
Это станет очередным продолжением мер по оптимизации, которые Apple добавила в iOS и iPhone за последние несколько лет.
В частности, iPhone предлагает функцию «Оптимизированная зарядка аккумулятора», которая предназначена для уменьшения износа аккумулятора и увеличения срока службы. Это делается за счет сокращения времени, в течение которого устройство полностью зарядится.
Экологическое обновление, согласно заявлению Apple, оптимизирует время зарядки устройства в зависимости от типа источника энергии. Пока эта функция будет доступна только в США.
Подробностей о том, как это будет работать, пока нет.
Зарядка чистой энергией появится в iOS 16. Кроме нее, обновление операционной системы принесет множество других опций: редактирование экрана блокировки, улучшение функции диктовки, несколько дополнительных опций для сообщений, улучшение системы безопасности и многое другое.
По материалам:
НВ
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