В этом году у iPhone появится «зарядка чистой энергией» — Finance.ua

В этом году у iPhone появится «зарядка чистой энергией» Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

В этом году у iPhone появится «зарядка чистой энергией»

С помощью новой функции Apple надеется уменьшить углеродный след за счет использования возобновляемых источников энергии.

Это станет очередным продолжением мер по оптимизации, которые Apple добавила в iOS и iPhone за последние несколько лет.

В частности, iPhone предлагает функцию «Оптимизированная зарядка аккумулятора», которая предназначена для уменьшения износа аккумулятора и увеличения срока службы. Это делается за счет сокращения времени, в течение которого устройство полностью зарядится.

Экологическое обновление, согласно заявлению Apple, оптимизирует время зарядки устройства в зависимости от типа источника энергии. Пока эта функция будет доступна только в США.

Подробностей о том, как это будет работать, пока нет.

Зарядка чистой энергией появится в iOS 16. Кроме нее, обновление операционной системы принесет множество других опций: редактирование экрана блокировки, улучшение функции диктовки, несколько дополнительных опций для сообщений, улучшение системы безопасности и многое другое.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.