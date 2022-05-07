В этом году столица недополучит треть бюджета — более 20 млрд гривен, — Кличко

Сегодня 15:45 — Казна и Политика

В этом году столица недополучит треть бюджета — более 20 млрд гривен, — Кличко

Городской бюджет Киева из-за российской агрессии недополучит, по предварительным подсчетам, треть поступлений. То есть более 20 млрд гривен.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире радио «НВ».

Он отметил, что точно подсчитать сегодня невозможно. Потому что война продолжается.

«По месяцам говорить не совсем корректно. Ибо бюджет составляется на год. В целом за 2022 год мы, по предварительным подсчетам, недополучим треть бюджета. То есть более 20 млрд гривен. Но, подчеркну, это предварительные расчеты», — подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что экономика города понемногу оживает. Возвращается к работе бизнес. Важно, например, и то, что растет в столице процент оплаты предоставленных коммунальных услуг.

«Например, за март в столице за коммунальные услуги уплатили 55 процентов киевлян. И я очень благодарен им за это. Так как эти средства пошли на необходимые материалы. На зарплату работникам предприятий, которые, зачастую рискуя жизнью, обеспечивают многомиллионный город всеми сервисами», — отметил Виталий Кличко.

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