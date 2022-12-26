В этом году от игорного бизнеса в госбюджет поступило уже более миллиарда гривен — Немчинов — Finance.ua
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В этом году от игорного бизнеса в госбюджет поступило уже более миллиарда гривен — Немчинов

Казна и Политика
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В этом году от игорного бизнеса в госбюджет поступило уже более миллиарда гривен — Немчинов
В этом году от игорного бизнеса в госбюджет поступило уже более миллиарда гривен — Немчинов
В 2022 году от субъектов игорного бизнеса в Государственный бюджет Украины поступило уже более миллиарда гривен.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в эфире телемарафона «Единые новости».
Он рассказал, что у Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей были большие амбиции на текущий год. Однако, по его словам, из-за вооруженной агрессии российской федерации против Украины фактически полгода Комиссия работала в «усеченном» режиме.
Немчинов проинформировал, что с осени активно возобновилась работа по предоставлению лицензий, выполнению контрольной функции, проверке субъектов игорного бизнеса, в частности в контексте наложения штрафов, отзыву лицензий недоброкачественных участников рынка.
«По состоянию на 23 декабря более миллиарда гривен поступило в государственный бюджет. Это 90% от довоенных планов. Еще предполагается по меньшей мере одно заседание комиссии. По предварительной информации руководителя, возможно, планы на 2022 год будут выполнены», — проинформировал министр Кабинета Министров.
Немчинов отметил, что сфера игорного бизнеса, несмотря на войну, продолжает работать в рамках правового поля. При этом он подчеркнул, что к тем субъектам, которые пытаются каким-то образом обходить соответствующие законы, применяются меры контроля.

Справка Finance.ua:

  • реформа игорного бизнеса и организации лотерей стартовала в Украине с принятием в июле 2020 года закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»;
  • 11 лет до этого в стране действовал мораторий на азартные игры. При этом «процветал» нелегальный сегмент игорного бизнеса, никаких поступлений от работы которого в бюджет не было.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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