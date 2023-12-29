В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире — Finance.ua

В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире Сегодня 02:14 — Фондовый рынок

В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире

Когда-то Илон Маск высмеял мнение, что китайская BYD может конкурировать с Tesla. Но уже по итогам IV квартала 2023 г. BYD должна опередить Tesla с количеством изготовленных электромобилей и стать мировым лидером по продаже полностью электрических автомобилей.

Об этом пишет Mezha со ссылкой на Bloomberg

Несмотря на доминирование Toyota Motor Corp., Volkswagen AG и General Motors Co., китайские производители, включая BYD и SAIC Motor Corp., делают серьезные успехи. Китай уже обошел по экспорту легковых автомобилей США, Южную Корею и Германию, а сейчас конкурирует с Японией. Около 1,3 млн из 3,6 млн авто, которые пошли на экспорт, были электрическими.

По состоянию на октябрь 2023 г. экспорт автомобилей из Китая составил 3,31 млн автомобилей. Япония на втором месте с 3,22 млн машин, Германия третья — 2,6 млн, Южная Корея четвертая — 2,2 млн.

Относительно конкуренции BYD с Tesla по итогам III квартала 2023 г. Tesla продала всего на 3 456 автомобилей больше, чем BYD. 435,1 тыс. у Tesla, 431,6 у BYD. В IV квартале BYD должна обойти компанию Илона Маска.

«Конкурентный ландшафт автомобильной промышленности изменился, — говорит Бриджит Маккарти, управляющая в Китае хедж-фондом Snow Bull Capital, инвестировавшим и в BYD, и в Tesla. — Дело уже не в размере и наследии автомобильных компаний. Речь идет о скорости, с которой они могут внедрять инновации. BYD начала готовиться к этому очень давно, и теперь другие представители отрасли вынуждены догонять упущенное».

В 2011 году Илон Маск высмеивал автомобили BYD. Сейчас он изменил свое мнение и считает их «очень конкурентоспособными». Это не удивительно, сейчас BYD имеет гораздо более разнообразную линейку автомобилей по гораздо более низкой цене, чем Tesla. За последние два года BYD открыла представительства примерно в 60 странах мира.

Аналитики ожидают, что в следующем году BYD представит электромобили третьего поколения, которые предложат больше технологий, в том числе возможности автоматизированного вождения. Это одна из областей, где BYD уступает своими более доступными продуктами таким китайским автобрендам, как Nio Inc. и Xpeng Inc.

Вообще-то количество автомобильных конкурентов в Китае сократилось с более чем 500 до примерно 100, но новые участники, в том числе хорошо финансируемые, продолжают появляться, например, Huawei Technologies, которая планирует агрессивное вторжение на рынок электромобилей.

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