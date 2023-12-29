В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире — Finance.ua
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В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире

Фондовый рынок
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В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире
В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире
Когда-то Илон Маск высмеял мнение, что китайская BYD может конкурировать с Tesla. Но уже по итогам IV квартала 2023 г. BYD должна опередить Tesla с количеством изготовленных электромобилей и стать мировым лидером по продаже полностью электрических автомобилей.
Об этом пишет Mezha со ссылкой на Bloomberg.
Несмотря на доминирование Toyota Motor Corp., Volkswagen AG и General Motors Co., китайские производители, включая BYD и SAIC Motor Corp., делают серьезные успехи. Китай уже обошел по экспорту легковых автомобилей США, Южную Корею и Германию, а сейчас конкурирует с Японией. Около 1,3 млн из 3,6 млн авто, которые пошли на экспорт, были электрическими.
В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире
По состоянию на октябрь 2023 г. экспорт автомобилей из Китая составил 3,31 млн автомобилей. Япония на втором месте с 3,22 млн машин, Германия третья — 2,6 млн, Южная Корея четвертая — 2,2 млн.
В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире
Относительно конкуренции BYD с Tesla по итогам III квартала 2023 г. Tesla продала всего на 3 456 автомобилей больше, чем BYD. 435,1 тыс. у Tesla, 431,6 у BYD. В IV квартале BYD должна обойти компанию Илона Маска.
«Конкурентный ландшафт автомобильной промышленности изменился, — говорит Бриджит Маккарти, управляющая в Китае хедж-фондом Snow Bull Capital, инвестировавшим и в BYD, и в Tesla. — Дело уже не в размере и наследии автомобильных компаний. Речь идет о скорости, с которой они могут внедрять инновации. BYD начала готовиться к этому очень давно, и теперь другие представители отрасли вынуждены догонять упущенное».
В 2011 году Илон Маск высмеивал автомобили BYD. Сейчас он изменил свое мнение и считает их «очень конкурентоспособными». Это не удивительно, сейчас BYD имеет гораздо более разнообразную линейку автомобилей по гораздо более низкой цене, чем Tesla. За последние два года BYD открыла представительства примерно в 60 странах мира.
В этом году китайский BYD обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире
Аналитики ожидают, что в следующем году BYD представит электромобили третьего поколения, которые предложат больше технологий, в том числе возможности автоматизированного вождения. Это одна из областей, где BYD уступает своими более доступными продуктами таким китайским автобрендам, как Nio Inc. и Xpeng Inc.
Вообще-то количество автомобильных конкурентов в Китае сократилось с более чем 500 до примерно 100, но новые участники, в том числе хорошо финансируемые, продолжают появляться, например, Huawei Technologies, которая планирует агрессивное вторжение на рынок электромобилей.
По материалам:
mezha.media
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